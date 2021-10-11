آل الشيخ لرئيسي الهلال والنصر: قريبًا سنجتمع

طلال الغامدي (صدى):
تلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قميصين هدية لناديي الهلال والنصر، باسمه.
وشكر آل الشيخ رئيسي الناديين قائلا: "أشكر أخي الغالي مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وأخي الغالي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، على الهدية الجميلة".
وكشف عن لقاء قريب بينهم قائلا: "قريبا سنجتمع لتفاصيل مباراة باريس سان جيرمان، وإن شاءالله الكأس يبقى في الرياض".
واختتم بقوله: "الهلال والنصر من أقوى العلامات التجارية في المملكة، وسعيد بالتعاون معكم في موسم الرياض".
وكانت هيئة الترفيه أعلنت عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جيرمان، ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من العام المقبل 2022.
ومن المنتظر أن يحضر فريق باريس سان جيرمان إلى الرياض بكامل نجومه وأبرزهم، ليونيل ميسي، نيمار، وكيليان مبابي.