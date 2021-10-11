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آل الشيخ لرئيسي الهلال والنصر: قريبًا سنجتمع

منذ 23 ساعة
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آل الشيخ لرئيسي الهلال والنصر: قريبًا سنجتمع

طلال الغامدي (صدى):
تلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قميصين هدية لناديي الهلال والنصر، باسمه.

وشكر آل الشيخ رئيسي الناديين قائلا: "أشكر أخي الغالي مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وأخي الغالي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، على الهدية الجميلة".

وكشف عن لقاء قريب بينهم قائلا: "قريبا سنجتمع لتفاصيل مباراة باريس سان جيرمان، وإن شاءالله الكأس يبقى في الرياض".

واختتم بقوله: "الهلال والنصر من أقوى العلامات التجارية في المملكة، وسعيد بالتعاون معكم في موسم الرياض".

وكانت هيئة الترفيه أعلنت عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جيرمان، ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من العام المقبل 2022.

ومن المنتظر أن يحضر فريق باريس سان جيرمان إلى الرياض بكامل نجومه وأبرزهم، ليونيل ميسي، نيمار، وكيليان مبابي.

النصر
الهلال
الرياض
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
هيئة الترفيه
تركي ال الشيخ

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 455
منذ 12 ساعة
العالمي النصر لحاله يكفي وما يحتاج الطواقي لانهم يفشلون في المشاركات الدوليه كونهم حديثين عهد با العالميه فكر با الموظوع طال عمرك
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1550
منذ 33 دقيقة
اتمني من رئيسي النصر والهلال عدم الموافقه لان لا يشرف..

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اتمني من رئيسي النصر والهلال عدم الموافقه لان لا يشرف..
ابو علي
يبغون المساواة في كل شي لكن في الدراهم ما يبغون وغثونا بحقوق المرأة وتمكين المرأه انا اشوف انهم اعطوهم أكبر من حجمهم
abdoo
تصريح خطير يرفع من مستوى "موسم الرياض" عش رجبا ترى عجبا وياقلب لاتحزن .
بوسالم
صارت مظاهرات من الشعب بالبحريني بسبب التطبيع مع اليهود
نجاة محمد
الف مبروك لمنتخبنا و الي الامام دائما

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