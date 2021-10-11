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خطف إيرانية من منزلها لمكان مجهول

منذ 50 دقيقة
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خطف إيرانية من منزلها لمكان مجهول

طهران (صدى):
داهمت السلطات الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، منزل الناشطة "سبيدة قليان" بمدينة الأهواز، حيث تم اقتيادها لمكان غير معلوم.

وأعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية، تعرض سبيدة للاعتقال لقضاء عقوبتها، مشيرة إلى أن القوات الأمنية صادرت جميع الهواتف المحمولة لأفراد الأسرة.

وقال مهدي قليان شقيق سبيدة قليان، إن أكثر من 30 عنصراً من الأجهزة الأمنية وامرأة هاجموا منزلها وخطفوها ونقلوها إلى مكان مجهول -على حد قوله-.

يذكر أن سبيدة قليان اعتقلت للمرة الأولى في 18 نوفمبر 2018، أثناء احتجاج عمال قصب السكر في مدينة الشوش العربية جنوب إيران، وأفرج عنها بكفالة بعد شهر.

وكشفت سبيدة عن تعرضها للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقالها لانتزاع اعترافات قسرية، ليتم اعتقالها مرة أخرى.

ايران
الاهواز
سبيدة قليان
منظمة هرانا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18213
منذ 39 دقيقة
كل ما يحدث محسوب على النظام العالمي الجديد

الذي تحالف فيه الطواغيت مع الطناجر والحِلل في عز الظهر بلا خجل ولا وجل .. فوهة البندقية والمدفع والاحتيال على القانون والخروج عن النص والقص واللزق

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
هذا بغي وعدوان محرم
بلبل البحر
التفائل
د محمد ماجد بخش
في السودان لبوتين حضور وفي المغرب العربي يجاهد في أن يكون له حضور .. في سوريا وطد قدميه وفي القريب ناوي على أيه .....
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // خدعوها بقولهم ( حرية المرأه ) .....
بلبل البحر
الله يشفيها

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