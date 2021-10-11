خطف إيرانية من منزلها لمكان مجهول

طهران (صدى):
داهمت السلطات الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، منزل الناشطة "سبيدة قليان" بمدينة الأهواز، حيث تم اقتيادها لمكان غير معلوم.
وأعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية، تعرض سبيدة للاعتقال لقضاء عقوبتها، مشيرة إلى أن القوات الأمنية صادرت جميع الهواتف المحمولة لأفراد الأسرة.
وقال مهدي قليان شقيق سبيدة قليان، إن أكثر من 30 عنصراً من الأجهزة الأمنية وامرأة هاجموا منزلها وخطفوها ونقلوها إلى مكان مجهول -على حد قوله-.
يذكر أن سبيدة قليان اعتقلت للمرة الأولى في 18 نوفمبر 2018، أثناء احتجاج عمال قصب السكر في مدينة الشوش العربية جنوب إيران، وأفرج عنها بكفالة بعد شهر.
وكشفت سبيدة عن تعرضها للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقالها لانتزاع اعترافات قسرية، ليتم اعتقالها مرة أخرى.