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الصبان: "هنيئا لنا بوزير الصحة"

منذ 5 ساعات
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الصبان: "هنيئا لنا بوزير الصحة"

عادل الحربي (صدى):
أثنى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان، على جهود وزير الصحة توفيق الربيعة، لا سيما في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الصبان: "معرفتي الشخصية بوزير الصحة توفيق الربعية، لكنني معجب جدًا بدوره القيادي، ووجوده في وقت حرج، وقت انتشار كورونا".

وتابع: "دوره القيادي،وإشعارنا دائما بخطواته الاستباقية، ودور الفريق الذي يعمل معه، قد جعل السعودية من أوائل الدول التي تقترب من تحقيق انتصار كامل على هذا الوباء، فهنيئا لنا به"، مضيفا: "معرفتي به محدودة، حتى لا يقال أني أجامله".

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت الاثنين، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، فيما تم تسجيل 52 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 536,678 حالة تعافي.

وزارة الصحة
وزير الصحة
كورونا
توفيق الربيعة
لقاح كورونا
محمد الصبان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18218
منذ ساعة
وزارة " تزبيط " الوضع الصحي

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أحدث التعليقات

برنس
يالله لك الحمد وبس
احمد
الله يرحمها ويصبر اهلها
د محمد ماجد بخش
سلم لي عليهم
د محمد ماجد بخش
افااا يا المكتئب .. لا تخور
د محمد ماجد بخش
وزارة " تزبيط " الوضع الصحي

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