الصبان: "هنيئا لنا بوزير الصحة"

عادل الحربي (صدى):
أثنى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان، على جهود وزير الصحة توفيق الربيعة، لا سيما في مواجهة جائحة كورونا.
وقال الصبان: "معرفتي الشخصية بوزير الصحة توفيق الربعية، لكنني معجب جدًا بدوره القيادي، ووجوده في وقت حرج، وقت انتشار كورونا".
وتابع: "دوره القيادي،وإشعارنا دائما بخطواته الاستباقية، ودور الفريق الذي يعمل معه، قد جعل السعودية من أوائل الدول التي تقترب من تحقيق انتصار كامل على هذا الوباء، فهنيئا لنا به"، مضيفا: "معرفتي به محدودة، حتى لا يقال أني أجامله".
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت الاثنين، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، فيما تم تسجيل 52 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 536,678 حالة تعافي.