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إقبال نسائي لافت على على أجنحة الأسلحة بمعرض الصقور

منذ ساعتين
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إقبال نسائي لافت على على أجنحة الأسلحة بمعرض الصقور

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل، عن وجود إقبال لافت للنساء على أجنحة الأسلحة، بالمعرض، في مقر النادي شمال الرياض.

وأرجع الطويل سبب هذا الإقبال النسائي إلى قرار السماح لهن بشراء الأسلحة، للمرة الأولى في المعرض الذي يعتبر المنصة الوحيدة لبيع الأسلحة في المملكة.

وعلى الراغب بشراء السلاح، أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

يذكر أن نادي الصقور قد أطلق في الأيام الماضية منصته الإلكترونية، لاستلام طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر"، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.

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الرياض
نادي الصقور
وليد الطويل
منصة ابشر
ترخيص سلاح
شروط ترخيص سلاح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18213
منذ ساعة
الحمل والسلاح والولادة ٣×١
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136129
منذ 4 دقائق
قال الذي قال // خدعوها بقولهم ( حرية المرأه ) .....

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
التفائل
د محمد ماجد بخش
في السودان لبوتين حضور وفي المغرب العربي يجاهد في أن يكون له حضور .. في سوريا وطد قدميه وفي القريب ناوي على أيه .....
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // خدعوها بقولهم ( حرية المرأه ) .....
بلبل البحر
الله يشفيها
د محمد ماجد بخش
لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ..

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