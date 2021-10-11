إقبال نسائي لافت على على أجنحة الأسلحة بمعرض الصقور

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل، عن وجود إقبال لافت للنساء على أجنحة الأسلحة، بالمعرض، في مقر النادي شمال الرياض.
وأرجع الطويل سبب هذا الإقبال النسائي إلى قرار السماح لهن بشراء الأسلحة، للمرة الأولى في المعرض الذي يعتبر المنصة الوحيدة لبيع الأسلحة في المملكة.
وعلى الراغب بشراء السلاح، أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
يذكر أن نادي الصقور قد أطلق في الأيام الماضية منصته الإلكترونية، لاستلام طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر"، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.
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