قرار جديد في ألمانيا بشأن رفع أذان الجمعة في المساجد

برلين (صدى):
سمحت السلطات الألمانية في مدينة كولونيا الألمانية لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت.
وجاء ذلك بعد اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة على تخفيف القيود، حيث سيتم ستسمح المدينة لمدة عامان لكل المساجد في كولونيا، برفع الأذان لمدة تصل إلى خمس دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصرًا.
الجدير بالذكر أن المدينة تضم 35 مسجدًا منها مسجد كولونيا المركزي، الذي افتُتح في 2018، وأكدت رئيسة بلدية كولونيا هنرييت ريكر، أن السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لها علامة على الاحترام