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لأول مرة.. القناة السعودية تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد بالتعاون مع "نزاهة"

منذ ساعة
2020
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لأول مرة.. القناة السعودية تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد بالتعاون مع "نزاهة"

الرياض (صدى):
ضمن دورتها البرامجية المحلية لشهر سبتمبر تنفرد قناة السعودية مساء غداً الثلاثاء ببث تفاصيل لقضايا عملت عليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ويصور برنامج بلاغ ٩٨٠ الذي يبث عند الساعة الثامنة والنصف من يوم غدٍ الثلاثاء أولى حلقاته تفاصيل دقيقة ترى النور لأول مرة عن أحداث الكثير من قضايا الفساد التي أعلنت خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر أن أولى الحلقات من البرنامج ستتطرق إلى عدة قضايا منها إيقاف لدفع رشاوى مالية وعينية لشخصيات اعتبارية وقيادية في مناصبها.

البرنامج الذي يعرض للمرة الأولى يهدف لتوعية المواطنين والمقيمين من عواقب الفساد وإظهار جهود الهيئة الحثيثة والمستمرة في اجتثاث الفساد والتصدي له بكافة المجالات حتى القضاء عليه تماشياً مع المقولة التاريخية الخالدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً كان أميراً أو وزيراً ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب ".

وسيعرض البرنامج الذي يأتي ضمن باقة برامج دورة شهر سبتمبر التي اتخذت من "الخزامى" هوية لها، بشكل أسبوعي في حلقة تشويقية تصل إلى ٤٥ دقيقة تشتمل إجراء لقاءات مع مسؤولي الهيئة والمعنيين ويتخلل ذلك مشاهد إعادة تمثيل لأحداث معينة بالإضافة إلى مشاهد أرشيفية توثيقية مع الأخذ بالاعتبار سرد القضية من تلقي البلاغ وحتى صدور الحكم مروراً بتصوير كافة الإجراءات من تقصي بكافة الطرق ومراقبة عن كثب وسرية مع إعداد الخطط المتقنة للإطاحة لهم واللحظات الأخيرة للمداهمة والضبط وتقديمهم للعدالة للتحقيق وإصدار الحكم وإعلانه .

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18196
منذ 9 دقائق
ممتاز جدا .. نحو مملكة نزيهة ووطن رغد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حنان ام زغدة جنان
د محمد ماجد بخش
حتى لا نستود الأدمغة لعلاج مشاكل الصحة
د محمد ماجد بخش
ممتاز جدا .. نحو مملكة نزيهة ووطن رغد
د محمد ماجد بخش
اهااا أولاد الفطنة ابن الفطن يستغلون الخير في مخطط الشر
د محمد ماجد بخش
مدري الحظ هو البخت ولا البخت هو النصيب ولا ايش القصة بالضبط .. الحمامة مع الغراب والحمار مع الحصان والقرد مع الغزال .. ثنائيات...

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