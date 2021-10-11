تطورات جديدة بشأن محاكمة المعتقل خالد الدوسري في أمريكا "فيديو"

الرياض (صدى):
روى سعود بن قويد، محامي المعتقل في أمريكا خالد الدوسري، تفاصيل محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سعود بن قويد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ياهلا":" جائحة كورونا عطلت إجراءات محاكمة خالد الدوسري، موضحا أن القضاء الأمريكي لم ينظر مذكرة الاستئناف التي قدمها فريق الدفاع المكلف من الحكومة السعودية.
ولفت:" هناك أدلة عبارة عن أشرطة فيديو تصوّر فريق الدفاع السابق للدوسري من المحامين الأمريكيين، وهم يعترفون بأن موكله بريء وخضع لقضية عنصرية".
وتابع:"هناك تقارير طبية أمريكية تثبت إصابة خالد الدوسري بالانفصام الشخصي، والتي تعد حالة مرضية قد تخرجه من السجن وتعيده إلى الوطن في أقل من سنة".