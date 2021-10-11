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تطورات جديدة بشأن محاكمة المعتقل خالد الدوسري في أمريكا "فيديو"

منذ ساعتين
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تطورات جديدة بشأن محاكمة المعتقل خالد الدوسري في أمريكا "فيديو"

الرياض (صدى):
روى سعود بن قويد، محامي المعتقل في أمريكا خالد الدوسري، تفاصيل محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سعود بن قويد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ياهلا":" جائحة كورونا عطلت إجراءات محاكمة خالد الدوسري، موضحا أن القضاء الأمريكي لم ينظر  مذكرة الاستئناف التي قدمها فريق الدفاع المكلف من الحكومة السعودية.

ولفت:" هناك أدلة عبارة عن أشرطة فيديو تصوّر فريق الدفاع السابق للدوسري من المحامين الأمريكيين، وهم يعترفون بأن موكله بريء وخضع لقضية عنصرية".

وتابع:"هناك تقارير طبية أمريكية تثبت إصابة خالد الدوسري بالانفصام الشخصي، والتي تعد حالة مرضية قد تخرجه من السجن وتعيده إلى الوطن في أقل من سنة".

 

أمريكا
السجن
قضية
خالد الدوسري
سعود بن قويد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136128
منذ ساعة
الله يفك اسره ويرده لأهله سليماً معافى ..

.. اما انت ايها المحامي ، في ظني انك ماانت قد الموضوع ، ياليت اهله يشوفون محامي افضل وأبرع منك..

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