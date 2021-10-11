بالأسماء.. تعديل وزاري في حكومة الأردن 

عمّان (صدى):
قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الموافقة على تعديل وزاري شمل تعيين وزراء جدد في حكومة بشر الخصاونة.
وتضمن التعديل تعيين وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، كما تولى صالح علي حامد الخرابشة، منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
وعين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرة للثقافة، فيما تضمن التعديل وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.
وتولى المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار، كما تولى نايف زكريا نايف استيتية، وزارة العمل.