نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الناشطة "شهد": المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة وهذه طريقة كلامي

منذ 46 دقيقة
442
3
الناشطة "شهد": المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة وهذه طريقة كلامي

أميرة خالد (صدى):
تحدثت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي "شهد"، عن النجاح الذي حققته على "سناب شات" وتفاعل الجمهور معها بسبب طريقتها في طرح المواضيع.

وعن ذلك، قالت "شهد": "المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة هذه طريقة كلامي ولم أكن منفعلة ووجدت تفاعل كبير وغير متوقع"، وفقًا لبرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".

وأضافت: "السالفة مو بعصبية هذه طريقة كلامي أنا وكنت فاتحة لايف على الانستجرام وكنا نحكي مواضيع كتير وهذا اللي طلع معايا".

وتابعت: "أنا أتوقعت تفاعل بس ما بهالكمية وهالعدد في ناس ما اتقبلت بس يعتبرون 2 أو 3 لكن الباقي أحبوا طريقة طرحي الموضوع وجاء عفوي ومن تلقاء نفسه والناس اللي تعرفني بالطبيعة تعرف إن هذه شهد".

أما عن إشادة الفنان عبدالمجيد عبدالله بها، أضافت: "كان يوم مستحيل أنساه والخبر جاني من واحدة من أصحابي وفتحت الصورة لاقيت الفنان عبدالمجيد كاتب علي كومنت".

واستكملت: "أنا من قوة الصدمة قريت التعليق 4 مرات وابغى استوعب اللي حصل وكنت مرة مبسوطة إن فنان كبير مثل عبدالمجيد عبدالله يشيد بي".

 

سناب شات
مواقع التواصل الاجتماعي
التعليقات
عبدالمجيد عبدالله
شهد
التفاعل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18196
منذ 39 دقيقة
شكردة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136124
منذ 37 دقيقة
الصراحه شعرها منتاااز ..

.. ماادري ليه تذكرت الفنانه عتاااب .. سبحان الله ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18196
منذ 17 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها ولجميع موتى بلاد المسلمين وحيث وجدوا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حنان ام زغدة جنان
د محمد ماجد بخش
حتى لا نستود الأدمغة لعلاج مشاكل الصحة
د محمد ماجد بخش
ممتاز جدا .. نحو مملكة نزيهة ووطن رغد
د محمد ماجد بخش
اهااا أولاد الفطنة ابن الفطن يستغلون الخير في مخطط الشر
د محمد ماجد بخش
مدري الحظ هو البخت ولا البخت هو النصيب ولا ايش القصة بالضبط .. الحمامة مع الغراب والحمار مع الحصان والقرد مع الغزال .. ثنائيات...

أخر الأخبار

قرار جديد في ألمانيا بشأن رفع أذان الجمعة في المساجد
قرار جديد في ألمانيا بشأن رفع أذان الجمعة في المساجد
منذ 49 ثانية 1011
بالفيديو.. "الرقيب": من يمتلك أسهم في "أكوا باور" عليه عدم التفريط بها  
بالفيديو.. "الرقيب": من يمتلك أسهم في "أكوا باور" عليه عدم التفريط بها  
منذ 6 دقائق 1071
شاهد.. مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض
شاهد.. مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض
منذ 20 دقيقة 1105
الشيخ "الشبانات" : أهل البدع يستغلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون بابا للفتن (فيديو)
الشيخ "الشبانات" : أهل البدع يستغلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون بابا للفتن (فيديو)
منذ 23 دقيقة 1127
تطورات جديدة بشأن محاكمة المعتقل خالد الدوسري في أمريكا "فيديو"
تطورات جديدة بشأن محاكمة المعتقل خالد الدوسري في أمريكا "فيديو"
منذ 27 دقيقة 1216
سلطان عمان يوجه بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة
سلطان عمان يوجه بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة
منذ 35 دقيقة 1133
مخلوق غريب في البحر الأحمر يثير التساؤلات 
مخلوق غريب في البحر الأحمر يثير التساؤلات 
منذ 41 دقيقة 1336
الناشطة "شهد": المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة وهذه طريقة كلامي
الناشطة "شهد": المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة وهذه طريقة كلامي
منذ 46 دقيقة 442
بالفيديو .. مشعل العنزي : كنت نصراويا وغيرت وجهتي للهلال
بالفيديو .. مشعل العنزي : كنت نصراويا وغيرت وجهتي للهلال
منذ 53 دقيقة 1320
بوتين لــ"مسؤولة روسية" : سعالي لا يثير القلق
بوتين لــ"مسؤولة روسية" : سعالي لا يثير القلق
منذ ساعة 1294