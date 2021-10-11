الناشطة "شهد": المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة وهذه طريقة كلامي

أميرة خالد (صدى):
تحدثت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي "شهد"، عن النجاح الذي حققته على "سناب شات" وتفاعل الجمهور معها بسبب طريقتها في طرح المواضيع.
وعن ذلك، قالت "شهد": "المقطع المنتشر لي ليس مهاوشة هذه طريقة كلامي ولم أكن منفعلة ووجدت تفاعل كبير وغير متوقع"، وفقًا لبرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".
وأضافت: "السالفة مو بعصبية هذه طريقة كلامي أنا وكنت فاتحة لايف على الانستجرام وكنا نحكي مواضيع كتير وهذا اللي طلع معايا".
وتابعت: "أنا أتوقعت تفاعل بس ما بهالكمية وهالعدد في ناس ما اتقبلت بس يعتبرون 2 أو 3 لكن الباقي أحبوا طريقة طرحي الموضوع وجاء عفوي ومن تلقاء نفسه والناس اللي تعرفني بالطبيعة تعرف إن هذه شهد".
أما عن إشادة الفنان عبدالمجيد عبدالله بها، أضافت: "كان يوم مستحيل أنساه والخبر جاني من واحدة من أصحابي وفتحت الصورة لاقيت الفنان عبدالمجيد كاتب علي كومنت".
واستكملت: "أنا من قوة الصدمة قريت التعليق 4 مرات وابغى استوعب اللي حصل وكنت مرة مبسوطة إن فنان كبير مثل عبدالمجيد عبدالله يشيد بي".