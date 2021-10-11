وكيل أعمال "ديمبلي" يمنع تجديد تعاقده مع برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن وكيل أعمال عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، يقف حائلاً بين تجديد التعاقد بين الطرفين.
ويعود السبب في ذلك للوضع الاقتصادي الذي يٌعاني منه النادي حيث يرغب وكيل أعمال "ديمبلي" أن يتجهوا لنادي يمنحه راتباً أفضل من برشلونة.
وتشمل قائمة الأندية التي عرضت على "ديمبلي" نادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة لوجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان.
فيما ترى إدارة برشلونة أن اللاعب يرغب في التجديد مع الفريق وأن وكيل أعماله هو الذي يحول بينه وبين تجديد العقد.
يٌذكر أن "ديمبلي" يرتبط بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، ما يمكنه من التوقيع لأي فريق آخر يناير المقبل.