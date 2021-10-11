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وكيل أعمال "ديمبلي" يمنع تجديد تعاقده مع برشلونة

منذ 16 ساعة
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وكيل أعمال "ديمبلي" يمنع تجديد تعاقده مع برشلونة

وكالات (صدى):

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن وكيل أعمال عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، يقف حائلاً بين تجديد التعاقد بين الطرفين.

ويعود السبب في ذلك للوضع الاقتصادي الذي يٌعاني منه النادي حيث يرغب وكيل أعمال "ديمبلي" أن يتجهوا لنادي يمنحه راتباً أفضل من برشلونة.

وتشمل قائمة الأندية التي عرضت على "ديمبلي" نادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة لوجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

فيما ترى إدارة برشلونة أن اللاعب يرغب في التجديد مع الفريق وأن وكيل أعماله هو الذي يحول بينه وبين تجديد العقد.

يٌذكر أن "ديمبلي" يرتبط بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، ما يمكنه من التوقيع لأي فريق آخر يناير المقبل.

يوفنتوس
برشلونة
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
الموسم الحالي
عثمان ديمبلي

التعليقات

تركي ابن حميد
تركي ابن حميد عدد التعليقات : 335
منذ 55 دقيقة
برشلونة انتهى من بعد ما ذهب ميسي...الا اذا.

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أحدث التعليقات

سارا سالم
لالالالالالالالالالالا
المهم
الحل الجذري مصادرة العقار والحكم بالأعمال الشاقة على الجناه.
المهم
مافيه شي أهم
المهم
مافيه شي أهم
dfs
ما دام يحبون الاسلحة ياليت يجنودونهم ويودونهم للحد الجنوبي لرد الحوثي مو معقولة الشهداء والمصابين رجال فقط لازم فيه شهيدات ومصابات نساء زيهم زي...

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