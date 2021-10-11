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جمعية السلامة المرورية: بعض سائقي الشاحنات يعملون 16 ساعة في اليوم دون راحة (فيديو)

منذ ساعة
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جمعية السلامة المرورية: بعض سائقي الشاحنات يعملون 16 ساعة في اليوم دون راحة (فيديو)

الرياض (صدى):
قال رئيس الجمعية السعودي للسلامة المرورية، عبدالحميد المعجل، أن بعض سائقي الشاحنات يعمل من 14 إلى 16 ساعة في اليوم دون راحة.

وأكد أن نسبة لا يستهان بها من حوادث الطرق تحدث بسبب الشاحنات، مضيفا أن 60% من الشاحنات ترجع ملكيتها إلى القطاع الخاص، لذا سيكون تطبيق الأنظمة عليها يحتاج لكادر مروري كبير.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران، علي مليباري، أن الكثير من الشركات لا تهتم بتدريب وتأهيل السائقين وتجعلهم يقودون شاحنات كبيرة، مضيفا أن ذلك تسبب في وقوع حوادث ، وعدم وجود انسيابية في حركة السير، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية.

ولفت إلى أن بعض السائقين يقودون الشاحنات بطريقة متهورة خاصة إذا كان هناك تأمين الكامل للشاحنة، لذلك يجب أن يكون هناك مراجعة لعقود التأمين بحيث يتحمل مالك الشاحنة الأضرار في حال وقوع حوادث إذا كان المتسبب في الحادث هو سائق الشاحنة أو بسبب عدم الالتزام بالفحص الدوري

وشدد على إجبار الشركات على عدم التجديد مع السائق المخالف وفصله إذا تسبب في حادث، فضلا عن تغليظ العقوبات على السائقين المخالفين

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السلامة المرورية
الجمعية السعودي للسلامة المرورية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136117
منذ ساعة
كلام سليم ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وش طبخه .. ماش طبخ .. قلي وتحمير وش
أبو خالد إبن سمومة
الله يرحمها ويغفرلهاويحسن عزاء من فقدها .
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ربع تعاونوا ما ذلوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
وانا اتوقع ، صدور الدجاج ماركة الدوحه ، سيكثر باالاسواق ويرخص اكثر ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام سليم ..

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