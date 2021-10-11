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"والده شاعر معروف".. من هو الفنان شادي خلف المتهم باغتصاب الفتيات ؟

منذ ساعة
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"والده شاعر معروف".. من هو الفنان شادي خلف المتهم باغتصاب الفتيات ؟

القاهرة (صدى):
قررت جهات التحقيق المختصة في مصر أمس الأحد، إحالة الفنان المصري شادي نبيل إلى المحاكمة الجنائية لإتهامة بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل، ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن "شادي" المتهم بتلك القضايا.

شادي خلف هو نجل الشاعر الراحل نبيل خلف والذي تعامل مع كبار الفنانين مثل "محمد منير وأنغام" وغيرهم كما قام بعمل بعض الأغاني الدينية الشهيرة مثل "قلبك حنين يا نبي".

درس "شادي" في مدرسة لندن للفيلم وعمل كممثل ومدربًا للتمثيل في أستديو قام بانشائه، وظهر في آخر أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين "هي فوضى" وكانت بمثابة نقطة انطلاق له في عالم السينما.

وظهر في العديد من الأفلام السينمائية حيث اشتهر بدوره في فيلم "الثلاثة يشتغلونها" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وفيلم "365 يوم سعادة" من بطولة الفنان أحمد عز وغيرهم من الأفلام والأدوار بالدراما والسينما.

وبدأت واقعة اتهام "شادي" بالتحرش والاغتصاب عندما نشرت إحدى المتدربات في الورشة الخاصة بـ "ِشادي" واقعة تعرضها للتحرش من قبله أثناء تلقيها تدريبًا على التمثيل داخل الورشة.

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تحرش شادي نبيل بالفتيات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136117
منذ ساعة
والله وماقالت بنت الحايك لأبيها له و... ،،، لا ابوه متوفي مالنا وماله ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وش طبخه .. ماش طبخ .. قلي وتحمير وش
أبو خالد إبن سمومة
الله يرحمها ويغفرلهاويحسن عزاء من فقدها .
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ربع تعاونوا ما ذلوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
وانا اتوقع ، صدور الدجاج ماركة الدوحه ، سيكثر باالاسواق ويرخص اكثر ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام سليم ..

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