شاهد.. "مريم" تروي قصة مساندتها لزوجها مشعل العنزي بعد دخوله السجن

الرياض (صدى):
روت المحامية "مريم" قصة مساندتها لزوجها مشعل العنزي بعد دخوله السجن ودفاعها المستميت عنه رغم التهديدات التي تلقتها.
وقالت "مريم" في حديثها: "تم تلفيق تهمة له مقصدها فلوس وما كانت تهمة واحدة كانت تهم وكان على ذمة التحقيق لحد ما يتأكدوا منها"، بحسب قناة "الرسالة".
وأضافت: "وجاني أنا التهديد إذا وقفت معاه أو قلت الحقيقة راح يسجنوني لكني ما اتخليت عنه واترافعت عنه وجبت اثباتات كاملة قدمتها للنائب العام وما خلوني بحالي لكن الحمد الله الموضوع كان يستاهل".
وتحدث كلاً من "كبلز المشاهير" مريم ومشعل العنزي، عن قصة الحب والتعارف التي جمعت بينهما والتي تكللت بالزواج.