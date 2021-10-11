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شاهد.. "مريم" تروي قصة مساندتها لزوجها مشعل العنزي بعد دخوله السجن

منذ 51 دقيقة
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شاهد.. "مريم" تروي قصة مساندتها لزوجها مشعل العنزي بعد دخوله السجن

الرياض (صدى):
روت المحامية "مريم" قصة مساندتها لزوجها مشعل العنزي بعد دخوله السجن ودفاعها المستميت عنه رغم التهديدات التي تلقتها.

وقالت "مريم" في حديثها: "تم تلفيق تهمة له مقصدها فلوس وما كانت تهمة واحدة كانت تهم وكان على ذمة التحقيق لحد ما يتأكدوا منها"، بحسب قناة "الرسالة".

وأضافت: "وجاني أنا التهديد إذا وقفت معاه أو قلت الحقيقة راح يسجنوني لكني ما اتخليت عنه واترافعت عنه وجبت اثباتات كاملة قدمتها للنائب العام وما خلوني بحالي لكن الحمد الله الموضوع كان يستاهل".

وتحدث كلاً من "كبلز المشاهير" مريم ومشعل العنزي، عن قصة الحب والتعارف التي جمعت بينهما والتي تكللت بالزواج.

 

الزواج
السجن
التهديدات
مريم ومشعل العنزي
كبلز المشاهير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136117
منذ 42 دقيقة
قالوا // ربع تعاونوا ما ذلوا ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وش طبخه .. ماش طبخ .. قلي وتحمير وش
أبو خالد إبن سمومة
الله يرحمها ويغفرلهاويحسن عزاء من فقدها .
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ربع تعاونوا ما ذلوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
وانا اتوقع ، صدور الدجاج ماركة الدوحه ، سيكثر باالاسواق ويرخص اكثر ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام سليم ..

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