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العروس صكوها عين واغمى عليها
منذ 3 ساعات
1328
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136106
منذ 40 دقيقة
سموا باالرحمن الرجيم ، ما فيها الا الخير ، من الفرحه اغمي عليهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136106
منذ 23 دقيقة
^^......عفواً.......^^
.. سموا باالرحمن الرحيم ، ما فيها الا الخير ، من الفرحه اغمي عليهااا ..
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله اعلم بظروفه ..
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صح بدنك يا اخ عبد الله .. .. هذي ضفدعه تنقنق وتعيًب ، وهي ارجلها ورأسها باالوحل والطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
^^......عفواً.......^^ .. سموا باالرحمن الرحيم ، ما فيها الا الخير ، من الفرحه اغمي عليهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
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