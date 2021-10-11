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لاعب يُصيب خصمه في مكان قاتل
منذ 17 ساعة
2337
4
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التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17378
منذ ساعتين
الغضب الغضب وما يفعل
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14594
منذ 38 دقيقة
هذا أبله ومندفع، الضربة هذي منهي عنها دوليا، في منازلات وبطولات رياضة الدفاع عن النفس،لأنها ضربة في مكان يعتبر قاتل،منطقة العنق..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14594
منذ 37 دقيقة
الضرب بأصابع مستقيمة في منطقة العنق(( القصبة الهوائية)) ممنوع دوليا لخطورته..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136152
منذ 9 دقائق
راح فيهاا ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. موفقه خير ..
ايهاب عبدالقني
اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واكرم نزله واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اوئلاك رفيقا
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيهاا ..
أبو خالد إبن سمومة
الله يرحمك يابوي ويغفر لك ويسكنك جنات النعيم وجميع أموات المسلمين، ذكريات السوق والدكان والأكياس، والميزان والقهوة والهيل وكبريت أبو صقر والكريم القديم، الله...
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