بالفيديو.. لجين عمران تخوض تجربة الطبخ من أجل أشقائها: قررت أدلعهم

أميرة خالد (صدى):
نشرت الإعلامية لجين عمران مقطع فيديو يوثق تجربتها ومهاراتها في الطبخ، خلال تحضيرها وجبة غذائية لأشقائها.
وبين الفيديو لجين وهي تقوم بإعداد وجبة الغداء، وكتبت تعليقا قالت فيه: "لما أقرر أدلع أخواني".
وأوضح متابعي عبر موقع سناب شات لجين أن الإعلامية تمتلك مهارة عالية في الطبخ، وهذا كان واضحًا من خلال الوجبات التي قامت بتجهيزها، وهي اللحوم والأرز والسلطات، فضلا عن الحلويات التي قامت بتقديمها.
يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها لجين عمران، طرق تحضيرها للأطعمة، بل ظهرت قبل أشهر قليلة بمقطع فيديو ترويجي لاقتحامها عالم الطبخ ولحث الجميع على متابعتها عبر حسابها الرسمي على تيك توك.