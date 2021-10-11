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بدور البراهيم تهاجم البنات اللي يصورن المشهورات بدون فلتر

منذ 3 ساعات
1161
4

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18174
منذ 59 دقيقة
الفلتر مهم لتنقية زيت الماكينة .. سعره كان ٢٥ ريال للسيارة الصغيرة الآن مع الضريبة مدري بكم صار من يوم حطه ضريبة ما صرت أغيره .. خله معي إلى ٢٠٣٠ .. شكرا معالي الأستاذة بدور على التنويه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 242
منذ 32 دقيقة
ليش تتوقعين الفلتر يزيد في كبر براطمك على ماهي كبيرة😂😂😂
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 242
منذ 30 دقيقة
واذا هن قليلات ادب فانتي تعديتي كل حدود الادب
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83363
منذ 16 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
طيب
عندما أقول
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالله
واذا هن قليلات ادب فانتي تعديتي كل حدود الادب
عبدالله
ليش تتوقعين الفلتر يزيد في كبر براطمك على ماهي كبيرة😂😂😂

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