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دجاجة تأدب غراب
منذ 3 ساعات
1145
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136090
منذ 40 دقيقة
انها دجاجة شجاعه وليست دجاجة صقعاء ..
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