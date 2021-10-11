الصرامي يكشف عن  تفاصيل مثيرة بشأن خصم راتب حمدالله 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، على خصم 40% من راتب المغربي عبدالرزاق حمد الله.
وقال سعود الصرامي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "24 الرياضية"، إن علاقة إدارة النصر الحالية مع حمدالله حتى ينتهي عقده في أغسطس 2022 علاقة احترافية تعاقدية 100%.
وأشار إلى النصر الآن إداريا وفنيا يتعامل مع حمد الله بلغة التعاقد، حضرت فأنت تؤدي عملك وإن لم تحضر تنفذ عليك فقرات العقد بالخصم، حتى وإن كان الغياب لعارض صحي تطبق عليه بنود العقود.
وتابع: "الآن العلاقة التي كانت فيها مجاملة بين حمد الله والإدارة السابقة مختلفة تماما، حاليا العلاقة تعاقدية احترافية 100%، والخصم 40% صحيح".