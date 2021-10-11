فيفا يصدم الوحدة بقرار غير متوقع بشأن اللاعبين الأجانب

ماجد محمد (صدى):
بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابا رسميا إلى إدارة نادي الوحدة خطابا بشأن منع النادي من تسجيل لاعبين أجانب بدءًا من تاريخ وصول الخطاب.
وتضمن القرار عدم تسديد النادي مستحقات مدرب الفريق السابق، الأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي فسخ الوحدة عقده من طرف واحد، في 28 أغسطس 2020.
وهدد فيفا، الوحدة بمنعه من تسجيل لاعبين محليين في حال عدم سداد مستحقات كارينيو المالية، وفقًا للزميلة "الرياضية".
ولم يحدد خطاب "فيفا" للوحدة، مدة المنع من تسجيل اللاعبين الأجانب، حيث شمل موعد سريان القرار فقط.