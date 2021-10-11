نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نصائح بشأن تركيب الإطارات الجديدة للسيارة

منذ 44 دقيقة
1254
1
نصائح بشأن تركيب الإطارات الجديدة للسيارة

أميرة خالد (صدى):

تعد إطارات السيارة من أهم أجزاء المركبة التي يجب التأكد من سلامتها والعناية بها وفحصها بشكل مستمر والحفاظ عليها من التلف أيضًا، فمع مرور الزمن تتهالك الإطارات ويقرر السائق شراء إطارات جديدة.

وتحدث خبراء السيارات عن أفضل مكان لتركيب الإطارين، وأكدوا أن الإطارات الجديدة يجب تركيبها على المحور الخلفي في السيارة حتى ولو كانت هذه الأخيرة ذات دفع أمامي، ذلك أن المحور الخلفي هو المسؤول عن ثبات السيارة واستقرارها.

أما في حالة تعرض الإطارين الخلفيين للضرر، فيمكن أن يتسبب ذلك في فقدان السيطرة على مقود القيادة والتعرض لحادث سير.

كما نصح الخبرا ء السائقين بالحرص دائمًا على القيام بعملية تدوير الإطارات وذلك كل فترة من الوقت أي تغيير أماكن الإطارات في السيارة لكي تُستهلك الإطارات بشكل متساوٍ.

السيارات
المركبات
إطارات السيارات
حادثة سير
الإطارين الخلفيين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136088
منذ 35 دقيقة
كلام ممتاز ، لا غبار عليه حتى في يوم العجَّه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
ابو عمار
حسبي الله عليهم
كلمات انسان
كيد أعداء الاسلام والحق عظيم ولكن كيد الله أعظم تحرر النساء والزج بهن في الاماكن العامة بهذا الشكل فتنة ومفسدة عظيمة لاحول ولاقوة الا...
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم شرشحوهم باالمشرحه ..

أخر الأخبار

محلل اقتصادي: 7 تريليونات دولار ستصرف خلال الـ 10 سنوات القادمة
محلل اقتصادي: 7 تريليونات دولار ستصرف خلال الـ 10 سنوات القادمة
منذ 5 دقائق 1064
ناصر الموسى: هناك نقص وتكدس في المعلمات المتخصصات في رياض الأطفال
ناصر الموسى: هناك نقص وتكدس في المعلمات المتخصصات في رياض الأطفال
منذ 11 دقيقة 1060
سر التدريبات الانفرادية للاعب ياسر الشهراني 
سر التدريبات الانفرادية للاعب ياسر الشهراني 
منذ 24 دقيقة 1149
ضبط ملحمة تُسَوِّق حيوان نافق في بيشة
ضبط ملحمة تُسَوِّق حيوان نافق في بيشة
منذ 26 دقيقة 1158
سامسونج تعلن الموعد الرسمي لهاتف W22 5G بسعر خرافي
سامسونج تعلن الموعد الرسمي لهاتف W22 5G بسعر خرافي
منذ 28 دقيقة 1162
بالفيديو.. امرأة تروي عذابها الجسدي والنفسي بسبب الختان
بالفيديو.. امرأة تروي عذابها الجسدي والنفسي بسبب الختان
منذ 40 دقيقة 356
"عاملة معاك واجب".. زوجة تضع قائمة أسعار لخدمة زوجها
"عاملة معاك واجب".. زوجة تضع قائمة أسعار لخدمة زوجها
منذ 41 دقيقة 576
نصائح بشأن تركيب الإطارات الجديدة للسيارة
نصائح بشأن تركيب الإطارات الجديدة للسيارة
منذ 44 دقيقة 1254
التحالف العربي: نفذنا 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية خلال 24 ساعة
التحالف العربي: نفذنا 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية خلال 24 ساعة
منذ 48 دقيقة 1170
"تراحم" تنفذ مبادرة الوعي المالي لدعم المُعسرين بعد تدريبهم
"تراحم" تنفذ مبادرة الوعي المالي لدعم المُعسرين بعد تدريبهم
منذ 49 دقيقة 1142