نصائح بشأن تركيب الإطارات الجديدة للسيارة

أميرة خالد (صدى):
تعد إطارات السيارة من أهم أجزاء المركبة التي يجب التأكد من سلامتها والعناية بها وفحصها بشكل مستمر والحفاظ عليها من التلف أيضًا، فمع مرور الزمن تتهالك الإطارات ويقرر السائق شراء إطارات جديدة.
وتحدث خبراء السيارات عن أفضل مكان لتركيب الإطارين، وأكدوا أن الإطارات الجديدة يجب تركيبها على المحور الخلفي في السيارة حتى ولو كانت هذه الأخيرة ذات دفع أمامي، ذلك أن المحور الخلفي هو المسؤول عن ثبات السيارة واستقرارها.
أما في حالة تعرض الإطارين الخلفيين للضرر، فيمكن أن يتسبب ذلك في فقدان السيطرة على مقود القيادة والتعرض لحادث سير.
كما نصح الخبرا ء السائقين بالحرص دائمًا على القيام بعملية تدوير الإطارات وذلك كل فترة من الوقت أي تغيير أماكن الإطارات في السيارة لكي تُستهلك الإطارات بشكل متساوٍ.