"عاملة معاك واجب".. زوجة تضع قائمة أسعار لخدمة زوجها

القاهرة (صدى):
فاجأت زوجة مصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" بإعدادها قائمة مدون بها أسعار مقابل الخدمات المنزلية التي تقدمها لزوجها.
وتضمنت القائمة قيام الزوجة بتحديد مبلغًا ماليًا مقابل إحضار المياه أو العصير أو النظارة أو الريموت أو دخول المطبخ بـ5 جنيه.
وقامت أيضًا بتقسيم غصل الصحون بينها وبين زوحها وإضافت ضريبة في نهاية القائمة قدرها 14% معلقة في الصورة قائلة: "كدة أنا عاملة معاك واجب كبير".
وتداول المتابعون صورة القائمة ساخرين مما فعلته "الزوجة" ومشيرين لفعلها هذه القائمة كدعابة منها لزوجها.