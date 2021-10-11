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"عاملة معاك واجب".. زوجة تضع قائمة أسعار لخدمة زوجها

منذ 41 دقيقة
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"عاملة معاك واجب".. زوجة تضع قائمة أسعار لخدمة زوجها

القاهرة (صدى):

فاجأت زوجة مصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" بإعدادها قائمة مدون بها أسعار مقابل الخدمات المنزلية التي تقدمها لزوجها.

وتضمنت القائمة قيام الزوجة بتحديد مبلغًا ماليًا مقابل إحضار المياه أو العصير أو النظارة أو الريموت أو دخول المطبخ بـ5 جنيه.

وقامت أيضًا بتقسيم غصل الصحون بينها وبين زوحها وإضافت ضريبة في نهاية القائمة قدرها 14% معلقة في الصورة قائلة: "كدة أنا عاملة معاك واجب كبير".

وتداول المتابعون صورة القائمة ساخرين مما فعلته "الزوجة" ومشيرين لفعلها هذه القائمة كدعابة منها لزوجها.

مصر
زوجة
مواقع التواصل الاجتماعي
قائمة
المطبخ
قائمة أسعار

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136088
منذ 24 دقيقة
إذا كان كذا ، ليش يتزوجك من اصله ..

.. غوري في ستين داهيه لا لزوم لك ..

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أحدث التعليقات

دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
ابو عمار
حسبي الله عليهم
كلمات انسان
كيد أعداء الاسلام والحق عظيم ولكن كيد الله أعظم تحرر النساء والزج بهن في الاماكن العامة بهذا الشكل فتنة ومفسدة عظيمة لاحول ولاقوة الا...
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم شرشحوهم باالمشرحه ..

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