أضرار نوم "النساء" والأنوار مضاءة

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
حذر موقع Bright Side الطبي النساء من النوم والأنوار مضاءة مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية .
وسلط الموقع الطبي الضوء على المخاطر الصحية لنوم النساء والأنوار مضاءة، وهي على النحو التالي:-
1. يضر بصحتك الإنجابية
وجدت إحدى الدراسات أن التعرض للضوء الصناعي ليلاً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعقم.
2. مشاكل متعلقة بالقلب.
إذا كنت تتعرض للضوء في الليل، ولإنتاج الميلاتونين نتيجة لذلك ، يرتفع ضغط الدم لديك . التقلبات المنتظمة ، بدورها ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
3. قد تكتسب وزناً.
يمكن أن يكون الضوء الاصطناعي الزائد في الليل سببًا لبطء عملية التمثيل الغذائي. إلى جانب ذلك ، قد يساهم اضطراب النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية في الإصابة بالسمنة.
4. قد يسبب تغيرات هرمونية.
يساهم الضوء المنبعث من الهواتف الذكية أو أجهزة التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر في نقص الميلاتونين. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعطيل العمليات البيولوجية الأخرى .
5. قد تعاني من الاكتئاب:
التعرض للضوء ليلا يزيد من خطر الاكتئاب. بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يؤدي اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية إلى تفاقم أعراض الاكتئاب الموجودة بالفعل