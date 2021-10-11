أسترازينيكا تعلن عن عقار جديد لـ كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت شركة أسترازينيكا، المصنعة للقاح كورونا كوفيد-19، اليوم الاثنين، عن عقار جديد مكون من مزيج من الأجسام المضادة، وهو أول جرعة وقائية بخلاف اللقاحات المضادة للفيروس .
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشركة إن العقار حقق أهدافه الرئيسية في تجارب المرحلة الأخيرة بالمساعدة في الحد من حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19 أو الوفاة في المرضى الذين لا ينقلون إلى المستشفيات.
وكان العقار "AZD7442" قد أظهر سابقًا تأثيرًا كبيرًا في منع أي أعراض لفيروس كورونا. وأظهرت التجارب أن جرعة 600 ملجم من الدواء قللت من خطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد أو الوفاة من أي سبب بنسبة 50 في المائة.
وقال ميني بانجالوس، رئيس قسم البحث والتطوير في أسترازينيكا، إن النتائج "المهمة" تضيف إلى الأدلة الإيجابية على فعالية العقار.