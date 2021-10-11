بالفيديو.. امرأة تروي عذابها الجسدي والنفسي بسبب الختان

القاهرة (صدى):
روت زيزي بكر تفاصيل تعرضها لألام نفسية وجسدية بسبب الختان منذ كان عمرها 12 عاما وحتى الأن.
وقالت الشابة التي تبلغ من العمر حاليا 30 عاما أنها أصيبت بنزيف بعد تعرضها للختان كما فقدت القدرة على الحركة لمدة أسبوعين.
وتمردت زيزي الحاصلة على دبلوم تجارة ورفضت إجراء عملية الختان لابنتها.ط، مؤكدة أنها لم تقتنع بهذه العملية ولن تترك ابنتها تشعر بالالام التي شعرت بها.
وفي السياق نفسه قالت "إسراء" 19 عاما حاليا أنها تعرضت للختان وكانت تشعر بالحرج من والدها وأشقائها. لافتة إلى أن والدهم كان ينهرهم وأجبرهم على الدخول إلى الغرفة التي كانت توجد بها السيدة التي أجرت لهم الختان.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن الختان ليس له أي فوائد طبية وإنما يسبب أضرار نفسية وبدنية مثل النزيف ونقل العدوى والألم .