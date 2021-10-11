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بالفيديو.. امرأة تروي عذابها الجسدي والنفسي بسبب الختان

منذ 40 دقيقة
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بالفيديو.. امرأة تروي عذابها الجسدي والنفسي بسبب الختان

القاهرة (صدى):
روت زيزي بكر تفاصيل تعرضها لألام نفسية وجسدية بسبب الختان منذ كان عمرها 12 عاما وحتى الأن.

وقالت الشابة التي تبلغ من العمر حاليا 30 عاما أنها أصيبت بنزيف بعد تعرضها للختان كما فقدت القدرة على الحركة لمدة أسبوعين.

وتمردت زيزي الحاصلة على دبلوم تجارة ورفضت إجراء عملية الختان لابنتها.ط، مؤكدة أنها لم تقتنع بهذه العملية ولن تترك ابنتها تشعر بالالام التي شعرت بها.

وفي السياق نفسه قالت "إسراء" 19 عاما حاليا أنها تعرضت للختان وكانت تشعر بالحرج من والدها وأشقائها. لافتة إلى أن والدهم كان ينهرهم وأجبرهم على الدخول إلى الغرفة التي كانت توجد بها السيدة التي أجرت لهم الختان.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن الختان ليس له أي فوائد طبية وإنما يسبب أضرار نفسية وبدنية مثل النزيف ونقل العدوى والألم .

الختان
النزيف
زيزي بكر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136088
منذ 28 دقيقة
ختان الإناث لا يجيزه ديننا الإسلامي .. الختان للذكور وليس للإناث ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54040
منذ 23 دقيقة
الختان معمول به في قرى مصر وفي السودان

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أحدث التعليقات

دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
ابو عمار
حسبي الله عليهم
كلمات انسان
كيد أعداء الاسلام والحق عظيم ولكن كيد الله أعظم تحرر النساء والزج بهن في الاماكن العامة بهذا الشكل فتنة ومفسدة عظيمة لاحول ولاقوة الا...
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم شرشحوهم باالمشرحه ..

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