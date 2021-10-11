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"مختص" يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الفترة القادمة

منذ ساعة
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"مختص" يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الفترة القادمة

الرياض (صدى):
توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل أن تشهد المملكة استقرارًا نسبيًا في الأجواء ماعدا حالة ارتفاع نسبي في الرطوبة الجوية .

وقال العقيل لقناة الإخبارية: نسب الرطوبة في السواحل الغربية في الأوقات الباكرة قد تصل إلى 100% وبالتالي يتكون الضباب مع هدوء الرياح في ساعات الصباح الباكر على الساحل الشرقي من المملكة وانخفاض في الرؤية الأفقية".

وتابع: كذلك نسب الرطوبة تكون مرتفعة على الساحل الغربي من المملكة ومع ارتفاع نسب الرطوبة يكون الأحساس أعلى بدرجات الحرارة من المسجلة فعليًا خاصة في درجات الحرارة الصغرى.

وأضاف: هناك تجمعات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وتبقي الأجواء غائمة جزئيًا على مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات الباحة حتى نهاية هذا الأسبوع. بالإضافة لاستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

المملكة
الأرصاد
الحالة الجوية
الأجواء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136088
منذ ساعة
خيراً ان شاء الله ..

.. واتمنى السلامة لسالكي الطريق وللجميع من كل شر وضر ..

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حسبي الله عليهم
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كيد أعداء الاسلام والحق عظيم ولكن كيد الله أعظم تحرر النساء والزج بهن في الاماكن العامة بهذا الشكل فتنة ومفسدة عظيمة لاحول ولاقوة الا...
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم شرشحوهم باالمشرحه ..

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