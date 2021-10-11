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فتاة تتعرض لموقف محرج أمام عريس بسبب " الفلاتر "

منذ ساعة
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فتاة تتعرض لموقف محرج أمام عريس بسبب " الفلاتر "

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعرضت فتاة بالغة من العمر 22 عاما لموقف محرج حينما قررت مواعدة شاب أرسل إليها يرغب في رؤيتها بغرض الارتباط بها.

واتفقا على مقابلة في مطعم في مكان عام، ولكنها صدمت بسبب ردة فعله حينما رآها وأخبرها أن شكلها مختلبف تماما عن الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشابة أنها دخلت المكان الذي اتفقا على المقابلة فيه، وظلت تنظر إلى الشاب حتى يفهم أنها الشابة التي جاء ليقابلها، إلا أنه لم يعرفها، فاقتربت منه وعرفته بنفسها.

وقال لها الشاب أن شكلها مختلف تماما عن الصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فردت الشابة مازحة أنها محسنات الصور "filters"، فقام الشاب بإنهاء الحديث واعتذر إليها وغادر المكان.

 

بريطانيا
عريس
موقف محرج
فلاتر
مكان عام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136074
منذ دقيقة
ههههههههههههههه هذا من اهون المصايب .. زين ماتماديت اكثر تشوف اكثر ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما يستاهل أبو حنان
ابو عمار
الحقوه بسيده المقبور يونسه في قبره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. الرجاء ان تعدلوا كلمة ( رحمها الله ) ، في منتصف السطر الثالث من كتابة الموضوع...
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....

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