فتاة تتعرض لموقف محرج أمام عريس بسبب " الفلاتر "

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعرضت فتاة بالغة من العمر 22 عاما لموقف محرج حينما قررت مواعدة شاب أرسل إليها يرغب في رؤيتها بغرض الارتباط بها.
واتفقا على مقابلة في مطعم في مكان عام، ولكنها صدمت بسبب ردة فعله حينما رآها وأخبرها أن شكلها مختلبف تماما عن الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الشابة أنها دخلت المكان الذي اتفقا على المقابلة فيه، وظلت تنظر إلى الشاب حتى يفهم أنها الشابة التي جاء ليقابلها، إلا أنه لم يعرفها، فاقتربت منه وعرفته بنفسها.
وقال لها الشاب أن شكلها مختلف تماما عن الصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فردت الشابة مازحة أنها محسنات الصور "filters"، فقام الشاب بإنهاء الحديث واعتذر إليها وغادر المكان.