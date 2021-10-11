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مرض غامض "جديد" يجتاح دولة أوروبية.. والكشف عن أبرز أعراضه

منذ ساعة
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مرض غامض "جديد" يجتاح دولة أوروبية.. والكشف عن أبرز أعراضه

أوتاوا (صدى):
كشفت وسائل إعلام عن مرض غامض يجتاح مقاطعة نيو برونزويك الكندية، حيث تأكدت وفاة ستة أشخاص وإصابة العشرات بمرض دماغي غير معروف.

وتوفي ستة أشخاص على الأقل وأصيب 48 آخرون بمرض غامض في كندا. وأبلغ الكثيرون عن شعورهم بالنسيان والارتباك بسهولة بسبب المرض الغريب.

كما أبلغ آخرون عن شعورهم بمزيج غير عادي من الأعراض، مع القلق والدوخة والهلوسة والألم ومشاكل الذاكرة والفقدان التدريجي للحركة، كلها تشكل مزيجا من التأثيرات الغريبة على الدماغ.

وأطلقت وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC) جرس الإنذار حول مجموعة كبيرة من الحالات العصبية غير العادية في المنطقة أواخر العام الماضي. وقالت إن مقاطعة نيو برونزويك تقود الآن التحقيق، ودور الوكالة الفدرالية داعم للغاية. ولكن منظمة سلامة المرضى Blood Watch أثارت مخاوف.

كندا
الدماغ
مرض غامض
دولة أوربية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136075
منذ دقيقتين
الله يحمانا وياقانا منكم ومن امراضكم وشروركم وكريه اموركم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما يستاهل أبو حنان
ابو عمار
الحقوه بسيده المقبور يونسه في قبره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. الرجاء ان تعدلوا كلمة ( رحمها الله ) ، في منتصف السطر الثالث من كتابة الموضوع...
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....

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