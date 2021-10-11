مرض غامض "جديد" يجتاح دولة أوروبية.. والكشف عن أبرز أعراضه

أوتاوا (صدى):
كشفت وسائل إعلام عن مرض غامض يجتاح مقاطعة نيو برونزويك الكندية، حيث تأكدت وفاة ستة أشخاص وإصابة العشرات بمرض دماغي غير معروف.
وتوفي ستة أشخاص على الأقل وأصيب 48 آخرون بمرض غامض في كندا. وأبلغ الكثيرون عن شعورهم بالنسيان والارتباك بسهولة بسبب المرض الغريب.
كما أبلغ آخرون عن شعورهم بمزيج غير عادي من الأعراض، مع القلق والدوخة والهلوسة والألم ومشاكل الذاكرة والفقدان التدريجي للحركة، كلها تشكل مزيجا من التأثيرات الغريبة على الدماغ.
وأطلقت وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC) جرس الإنذار حول مجموعة كبيرة من الحالات العصبية غير العادية في المنطقة أواخر العام الماضي. وقالت إن مقاطعة نيو برونزويك تقود الآن التحقيق، ودور الوكالة الفدرالية داعم للغاية. ولكن منظمة سلامة المرضى Blood Watch أثارت مخاوف.