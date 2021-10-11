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بالفيديو.. طالبات يعبرن عن فرحهن بالالتحاق بجامعة البترول والمعادن لأول مرة

منذ ساعة
1790
5
بالفيديو.. طالبات يعبرن عن فرحهن بالالتحاق بجامعة البترول والمعادن لأول مرة

الرياض (صدى):
عبرت طالبات الدفعة الأولى لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاعر السعادة والفخر عن فرحهن بالتحاقهن بدراسة مرحلة البكالوريوس لأول مرة في تاريخ الجامعة.

وأوضحت إحدى الطالبات بالجامعة، أن مشاعرهن "ممزوجة بالفرح وأخيراً جربت دموع الفرح وودي أعلم الدنيا كلها وكتبت في كل مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن فرحتي والحمد لله إن فتحت لنا الجامعة لتحقيق حلمي".

وقالت طالبة أخرى: "الحمد لله فخورة وفرحانة ومبسوطة إني أكون من أول دفعة طالبات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبإذن الله أرفع راس أهلي وأرفع رأس وطني وأقدم لهم الإنجازات "، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".

المملكة
طالبات
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مرحلة البكالوريوس

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66865
منذ ساعة
افرحوا يابنات افرحوا
ماارتفع سعر لتر البنزين إلا من يوم سقتو سيارات 😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136077
منذ 56 دقيقة
موفقات خير ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83356
منذ 13 دقيقة
الله يخارجنا
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83356
منذ 9 دقائق
فين الفرحه مع ذا الغلا
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83356
منذ 9 دقائق
فين الفرحه مع ذا الغلا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما يستاهل أبو حنان
ابو عمار
الحقوه بسيده المقبور يونسه في قبره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. الرجاء ان تعدلوا كلمة ( رحمها الله ) ، في منتصف السطر الثالث من كتابة الموضوع...
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....

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