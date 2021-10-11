بالفيديو.. طالبات يعبرن عن فرحهن بالالتحاق بجامعة البترول والمعادن لأول مرة

الرياض (صدى):
عبرت طالبات الدفعة الأولى لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاعر السعادة والفخر عن فرحهن بالتحاقهن بدراسة مرحلة البكالوريوس لأول مرة في تاريخ الجامعة.
وأوضحت إحدى الطالبات بالجامعة، أن مشاعرهن "ممزوجة بالفرح وأخيراً جربت دموع الفرح وودي أعلم الدنيا كلها وكتبت في كل مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن فرحتي والحمد لله إن فتحت لنا الجامعة لتحقيق حلمي".
وقالت طالبة أخرى: "الحمد لله فخورة وفرحانة ومبسوطة إني أكون من أول دفعة طالبات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبإذن الله أرفع راس أهلي وأرفع رأس وطني وأقدم لهم الإنجازات "، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".