سقوط نيزك على امرأة نائمة في منزلها

لندن (صدى):
سقط نيزك من السماء على امرأة نائمة في منزلها، بينما كان محبو الاجواء الفلكية يتابعون عن كثب تحرك النيزك الذي أضاء سماء الليل فوق كولومبيا البريطانية.
ووجدت روث نفسها مغطاة بالغبار والحطام من ثقب جديد تمامًا في سقفها ، وعندما نظرت إلى وسادتها ، رأت صخرة سوداء بحجم قبضة اليد ملقاة على وسادتها.
واتصلت روث بالشرطة، وقدم ضابط الشرطة استفسارات في مشروع بناء قريب للتحقق من عدم وجود أي تفجير ، ولكن بمجرد استبعاد ذلك لم يكن هناك سوى نتيجة واحدة وهو النيزك.
وقالت روث:"اتصلنا بمشروع Canyon لنرى ما إذا كانوا يقومون بأي تفجير ولم يكونوا كذلك ، لكنهم قالوا إنهم رأوا ضوءًا ساطعًا في السماء انفجر وتسبب في بعض الانفجارات".