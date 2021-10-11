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بالصور.. إطلاق حملة تشجير في الحدود الشمالية

منذ 7 ساعات
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بالصور.. إطلاق حملة تشجير في الحدود الشمالية

سعيد العجل (صدى):
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم الاثنين، حملة تشجير في منطقة الحدود الشمالية، بعنوان "ساهم في التشجير وكن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء" لموسم عام 2021، بالتزامن مع التدشين العام للحملة على مستوى المملكة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع جمعية أمان البيئية وعدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك في محمية معلية الرعوية في عرعر.

وأوضح مدير تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية زياد بن خليف الخمعلي، أن الحملة تتكون من ثلاث مراحل؛ حيث بدأت من 10 أكتوبر 2021 وتستمر حتى 15 مايو، وتتضمن أعمال التقليم جمع ونثر البذور، والتشجير، والتنظيف، والري، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.

وتستهدف الحملة تشجير العديد من مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية، فيما استكملت حملة "لنجعلها خضراء" التي انطلقت العام الماضي زراعة 10 ملايين شجرة في أكثر من 1200 موقع بمختلف مناطق المملكة خلال ستة أشهر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

الحدود الشمالية
حملة تشجير
تنمية الغطاء النباتي
لنجعلها خضراء

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66862
منذ 3 دقائق
في المملكة مساحات شااااسعه مفروض حملة التشجير في جميع أنحاء المملكة
ذبحنا السافي والله بالغبار وصل حتى داخل محفظة النقود

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما يستاهل أبو حنان
ابو عمار
الحقوه بسيده المقبور يونسه في قبره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .. .. الرجاء ان تعدلوا كلمة ( رحمها الله ) ، في منتصف السطر الثالث من كتابة الموضوع...
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....

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