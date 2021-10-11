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الشورى يطالب التعليم بتوظيف خريجات رياض الأطفال

منذ 5 ساعات
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الشورى يطالب التعليم بتوظيف خريجات رياض الأطفال

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية.

كما طالب وزارة التعليم بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية ، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس د. تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.

وأكد الشورى على ضرورة حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توظيف خريجات رياض الأطفال؛ بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

 

توظيف
الشورى
وزارة التعليم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
رياض الأطفال
لجنة التعليم

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66865
منذ 4 ساعات
لماذا المطالبه يامجلس الشورى
مجلس الشورى يطالب مجلس الشورى يطالب
ليش كل شي عندنا مايجي الا بعد ماتبح أصواتنا واحنا نطالب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18174
منذ 53 دقيقة
رياض الأطفال .. أخ بس من أخ .. ليتني درست رياض الأطفال .. حطوني في أولى ومنها على ثانية وشغلونا بالمرسمة والبراية وما عطونا حلاوة

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
طيب
عندما أقول
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالله
واذا هن قليلات ادب فانتي تعديتي كل حدود الادب
عبدالله
ليش تتوقعين الفلتر يزيد في كبر براطمك على ماهي كبيرة😂😂😂

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