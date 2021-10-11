الشورى يطالب التعليم بتوظيف خريجات رياض الأطفال

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب الشورى وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية.
كما طالب وزارة التعليم بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية ، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس د. تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.
وأكد الشورى على ضرورة حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توظيف خريجات رياض الأطفال؛ بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية.