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دراسة تكشف عن "فئة" لا يحتاجون لجرعة ثالثة من كورونا

منذ 49 دقيقة
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دراسة تكشف عن "فئة" لا يحتاجون لجرعة ثالثة من كورونا

وكالات (صدى):
قال خبراء الصحة أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 وتم تطعيمهم، لا يحتاجون إلى التسرع في الحصول على الجرعات الإضافية التي يتم طرحها الآن في أمريكا ودول أخرى.

ووفقاً لدراسة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال": يؤكد علماء متخصصون في اللقاحات وعلم المناعة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم بالكامل يتمتعون بحماية قوية، بما في ذلك ضد المتحورات، وربما لا يحتاجون إلى جرعة تعزيز."

وأكدت الدراسات أن التعرض لفيروس كورونا يخدم بشكل فعال كجرعة من اللقاح، وتحث العدوى الحقيقية جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة والخلايا التي يمكنها محاربة الفيروس في المستقبل.

الصحة
كورونا
اللقاحات
المناعة
خبراء الصحة
جرعة ثالثة
المتحورات
جرعة تعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136070
منذ 20 دقيقة
الله يقانا من كل شر وأذيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
اجرك سيكون عالي على ماذا ياحسرة
عبدالله
قال يدين قال صدقني انكم سبب مشاكل كل العالم انا شتغلت 36 سنة في شركة ولم ارى اقبح من البريطانيين
شيخين
طيب وبعد ماتتخرجي وتصيري ممثلة وش بيكون وضعك احلا من الشرف مافيش
ابو محمد 😎 ✍️
ويش حكايته مع هالبلتات .. وين موديهن ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقانا من كل شر وأذيه .. آمين ..

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