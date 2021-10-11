عقوبة صارمة ضد شاب هتك عرض فتاة

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة هتك عرض فتاة بالقوة.
وكانت الفتاة قد ضلت الطريق فاستدرجها المتهم إلى مكان خال من الأشخاص بحجة إيصالها إلى وجهتها واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها ولامس أماكن عوراتها ومواضع عفتها بيديه، وحال مقاومتها له أسقطها أرضَا، وأحدث بها عدة إصابات.
وكشف التقرير الطبي من واقع الكشف على المجني عليها، أنها تعاني من خدوش وكدمات بالوجه واليدين وكدمة بالركبة اليسرى، فيما سرق الجاني هاتفها الجوال بعدما أسقطها أرضًا ولاذ بالفرار حينها.