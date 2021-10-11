بالفيديو.. "سلامة الطرق": انخفاض تكاليف الحوادث بنحو 6 مليارات ريال

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم الاثنين، على انخفاض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.
وكانت وزارة النقل قد قدرت التكلفة المالية لمبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث الطرق بنحو 2.9 مليار ريال لتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الفترة ما بين 2016 - 2020، بحسب تقرير "الإخبارية" .
وأثمرت المبادرة عن خفض الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 36%، والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 30%، كما انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من 28.8% إلى 13.5 ألف نسمة بـ53%؛ ما أسهم في خفض التكاليف الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث بـ6 مليارات ريال.