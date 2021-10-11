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بالفيديو.. "سلامة الطرق": انخفاض تكاليف الحوادث بنحو 6 مليارات ريال

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. "سلامة الطرق": انخفاض تكاليف الحوادث بنحو 6 مليارات ريال

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم الاثنين، على انخفاض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.

وكانت وزارة النقل قد قدرت التكلفة المالية لمبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث الطرق بنحو 2.9 مليار ريال لتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الفترة ما بين 2016 - 2020، بحسب تقرير "الإخبارية" .

وأثمرت المبادرة عن خفض الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 36%، والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 30%، كما انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من 28.8% إلى 13.5 ألف نسمة بـ53%؛ ما أسهم في خفض التكاليف الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث بـ6 مليارات ريال.

حوادث
المملكة
وفيات
السلامة المرورية
سلامة الطرق

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66859
منذ 7 دقائق
ليش ماتجيبون طاري خط الرين وهذيك المناطق؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما يستاهل أبو حنان
ابو عمار
الحقوه بسيده المقبور يونسه في قبره
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....
ابو عمار
طيب

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