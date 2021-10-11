القيمة السوقية للبنوك السعودية تقترب من حاجز التريليون

علي القحطاني (صدى):
بلغت القيمة السوقية للبنوك الـ 10 مجتمعة بنهاية تداولات أسهمها أمس الأحد نحو 968.88 مليار ريال، ليفصلها نحو 31.12 مليار ريال للوصول إلى التريليون.
ويعد بنك الراجحي البنك الأعلى قيمة سوقية في المؤشر، وتبلغ قيمته نحو 335.5 مليار ريال، تعادل 34.63% من إجمالي قيمة القطاع البنكي في المملكة، وجاء ثانيا بنك الأهلي، إذ بلغت قيمته نحو 288.38 مليار ريال، تعادل نسبتها 29.76% من القطاع البنكي، خصوصا بعد اندماج مجموعة سامبا معه، بحسب عكاظ.
ويعد بنك الرياض ثالث أعلى قيمة سوقية في البنوك، وبلغت قيمته السوقية نحو 82.2 مليار ريال، بما تعادل 8.48% من وزن كافة البنوك، ثم بنك ساب الذي شهد أخيرا اندماج بنك الأول فيه، وبلغت قيمته السوقية 68.22 مليار ريال، بما يعادل 7.04% من القيمة السوقية للبنوك، وسجل سهما الأهلي والإنماء خلال تداولاتهما أمس الأحد أعلى سعر تاريخي لهما، إذ بلغ الأول 64.7 ريال للسهم الواحد، ولامس الثاني مستوى 24.86 ريال للسهم.
كما صعد سهم مصرف الراجحي لأعلى مستوى له منذ عام 2006 وتحديدا منذ الانهيار الكبير لسوق الأسهم، وحافظت الودائع لدى البنوك على مستوياتها فوق حاجز الـ 2 تريليون للشهر الرابع على التوالي، وبلغ مجموع الودائع نحو 2.03 مليار ريال، منها 1.31 تريليون ريال مسجلة كودائع تحت الطلب.