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القيمة السوقية للبنوك السعودية تقترب من حاجز التريليون

منذ ساعة
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القيمة السوقية للبنوك السعودية تقترب من حاجز التريليون

علي القحطاني (صدى):
بلغت القيمة السوقية للبنوك الـ 10 مجتمعة بنهاية تداولات أسهمها أمس الأحد نحو 968.88 مليار ريال، ليفصلها نحو 31.12 مليار ريال للوصول إلى التريليون.

ويعد بنك الراجحي البنك الأعلى قيمة سوقية في المؤشر، وتبلغ قيمته نحو 335.5 مليار ريال، تعادل 34.63% من إجمالي قيمة القطاع البنكي في المملكة، وجاء ثانيا بنك الأهلي، إذ بلغت قيمته نحو 288.38 مليار ريال، تعادل نسبتها 29.76% من القطاع البنكي، خصوصا بعد اندماج مجموعة سامبا معه، بحسب عكاظ.

ويعد بنك الرياض ثالث أعلى قيمة سوقية في البنوك، وبلغت قيمته السوقية نحو 82.2 مليار ريال، بما تعادل 8.48% من وزن كافة البنوك، ثم بنك ساب الذي شهد أخيرا اندماج بنك الأول فيه، وبلغت قيمته السوقية 68.22 مليار ريال، بما يعادل 7.04% من القيمة السوقية للبنوك، وسجل سهما الأهلي والإنماء خلال تداولاتهما أمس الأحد أعلى سعر تاريخي لهما، إذ بلغ الأول 64.7 ريال للسهم الواحد، ولامس الثاني مستوى 24.86 ريال للسهم.

كما صعد سهم مصرف الراجحي لأعلى مستوى له منذ عام 2006 وتحديدا منذ الانهيار الكبير لسوق الأسهم، وحافظت الودائع لدى البنوك على مستوياتها فوق حاجز الـ 2 تريليون للشهر الرابع على التوالي، وبلغ مجموع الودائع نحو 2.03 مليار ريال، منها 1.31 تريليون ريال مسجلة كودائع تحت الطلب.

البنوك السعودية
القيمة السوقية
التريليون
مجموعة سامبا

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 261
منذ ساعة
كرونا يتأخر بنظرة احتراز والتعامل بالاستثمار ونتعشي ياسعودية الانتعاش 🕋🇸🇦⚘

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
متهور وتسبب على اثنين آخرين .. الله اعلم ايش حصل لهما من بلوى ..!!!
شيخين
طيب كلام حلو بس طلعوالتعميم الي من ادارة التعليم اومن الوزيراوالوكيل ولاالسالفة من المديرة اوحارس المدرسة احنا متابعين كل مواضيع التعليم ماسمعنا ولاقرينا اي...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شااء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. الكل منهما يحتاج توعية وتثقيف من اجل السلامه ..
Fatimah
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله على فراقه

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