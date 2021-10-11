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"الشورى" يطالب بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك عن قائمة المتعاملين الأوليين

منذ 4 ساعات
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"الشورى" يطالب بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك عن قائمة المتعاملين الأوليين

الرياض (صدى):
أكد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.

وطالب المجلس، مركز إدارة الدين العام باعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن العمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام، بشكل عام، وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير، بشكل خاص.

وأشار "الشورى" إلى أنه على المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلًا من وزارة المالية، لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهامه لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجاء ذلك خلال إصدار مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

 

المملكة
البنوك
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إدارة الدين العام
المتعاملين الأوليين

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66856
منذ 3 دقائق
تمام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ,, خبر يبشر باالخير ..
ابو عمار
الله يرحمها

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