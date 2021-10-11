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"النيابة" توضح آلية رصد التجاوزات في منصات التواصل الاجتماعي

منذ 4 ساعات
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"النيابة" توضح آلية رصد التجاوزات في منصات التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
أوضح وكيل النيابة العامة المساعد فهد محمد الرشود أن الجرائم المعلوماتية تشكل نسبة مرتفعة من بين الجرائم التي تعالجها النيابة العامة نظراً لسهولة التعامل مع التقنية وانتشارها واستعمالها من كافة أفراد المجتمع وهذا ساهم في ارتفاعها.

وقال الرشود أن رصد الجرائم والتحقيق فيها أمر لا يشكل صعوبة؛ نظراً لأنها تعتمد على الدليل الرقمي والإمكانات التي لدى النيابة العامة وجهات الضبط الجنائي والأدلة الجنائية متطورة ، مما يمكن من سهولة الوصول إلى الجاني وضبطه وإحالته إلى المحكمة المختصة، بحسب عكاظ

وأشار وكيل النيابة المساعد إلى أن النيابة العامة أنشأت مركز الرصد النيابي، وهو معني على مدار الساعة برصد كل التجاوزات التي تقع مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويمر العمل فيه بعدة مراحل تبدأ بالرصد ومن ثم الدراسة والتحليل والرفع لصاحب الصلاحية لإصدار القرار الملائم لكل واقعة على حدة.

وأكد أن النيابة العامة تتلقى العديد من البلاغات التي تخضع للتقييم والتحليل قبل تحريك الدعوى الجزائية العامة فيها، ونسعد في النيابة العامة بتلقي أي بلاغات من المواطنين والمقيمين داخل المملكة أو خارجها مهما كان نوعها وطبيعتها ويتم التعامل معها بسرية تامة.

النيابة العامة
التجاوزات
منصات التواصل الاجتماعي
مركز الرصد النيابي

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66857
منذ دقيقة
قواكم الله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ,, خبر يبشر باالخير ..
ابو عمار
الله يرحمها

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