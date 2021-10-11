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أمانة الباحة تغلق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

منذ 5 ساعات
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أمانة الباحة تغلق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

الباحة (صدى):
نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3787 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها, ونتج عنها إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة وتحرير 17 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

أمانة الباحة
جولة رقابية
منطقة الباحة
الفرق الميدانية
المنشآت التجارية
محال الحلاقة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66865
منذ ساعة
يعطيكم العافيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ,, خبر يبشر باالخير ..
ابو عمار
الله يرحمها

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