التعليم: حرمان طلاب المسارات من دخول الاختبارات في حالة واحدة

الرياض (صدى):
حذرت وزارة التعليم من بلوغ طلاب وطالبات نظام المسارات بالمرحلة الثانوية في الحصص الدراسية للنسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي.
وذكرت أن في هذه الحالة يعتبر الطالب محروما، ولا يدخل اختبار الدور الأول ويختبر في الثاني من 100 درجة وتتم معاملته منتسبا لا منتظما
وأشارت إلى أن الحرمان سيطبق بحق من بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر أو 50% بعذر أو من دونه.
وأضافت أن توزيع حصص نسب الغياب سيكون على النحو كالتالي: في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيا، 11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيا.
وأكدت أنه بالنسبة للغياب بعذر أو دون عذر، والذي يمثل غياب 50% من إجمالي عدد الحصص، فسيكون 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.
وأعلنت الوزارة، أنه سيتم تخصيص 100 درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي منها 60 درجة لأعمال المستوى و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعا خاصا.