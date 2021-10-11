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التعليم: حرمان طلاب المسارات من دخول الاختبارات في حالة واحدة

منذ 17 ساعة
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التعليم: حرمان طلاب المسارات من دخول الاختبارات في حالة واحدة

الرياض (صدى):
حذرت وزارة التعليم من بلوغ طلاب وطالبات نظام المسارات بالمرحلة الثانوية في الحصص الدراسية للنسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي.

وذكرت أن في هذه الحالة يعتبر الطالب محروما، ولا يدخل اختبار الدور الأول ويختبر في الثاني من 100 درجة وتتم معاملته منتسبا لا منتظما

وأشارت إلى أن الحرمان سيطبق بحق من بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر أو 50% بعذر أو من دونه.

وأضافت أن توزيع حصص نسب الغياب سيكون على النحو كالتالي: في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيا، 11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيا.

وأكدت أنه بالنسبة للغياب بعذر أو دون عذر، والذي يمثل غياب 50% من إجمالي عدد الحصص، فسيكون 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم تخصيص 100 درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي منها 60 درجة لأعمال المستوى و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعا خاصا.

طلاب
وزارة التعليم
دخول
الاختبارات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18218
منذ ساعة
لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136134
منذ ساعة
صح : ...... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراااا ...

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أحدث التعليقات

احمد
الله يرحمها ويصبر اهلها
د محمد ماجد بخش
سلم لي عليهم
د محمد ماجد بخش
افااا يا المكتئب .. لا تخور
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
حكمة وحركة وحنكة .. لكن الشعب محروم وشبه معدوم .. ولا يقوى الوزير على قول كلمة لا .. كله نعم .. نعم .. نعم...

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