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بالفيديو.. مرض يحول فتاة عشرينية إلى امرأة في سن الـ 50

منذ ساعة
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بالفيديو.. مرض يحول فتاة عشرينية إلى امرأة في سن الـ 50

مانيلا (صدى):
أصيبت فتاة فلبينية تبلغ من العمر 16 عاما بمرض نادر تسبب في تغيير ملامحها وأصبحت تشبه امرأة في سن الـ50.

تفصيلا، تغييرت ملامح فتاة تدعى رايزيل كالاغو نتيجة إصابتها اضطراب وراثي نادر تسبب في تقدمها في السن بسرعة، وعاشت الفتاة هذه التغيرات في غضون عامين فقط.

وظهرت التجاعيد في وجه الفتاة وعنقها وذراعيها وبطنها ظهرت بعد أيام فقط من إصابتها بطفح جلدي على جسدها، بحسب موقع gma network.

وقال أخصائي الغدد الدكتور جيمس يونغ، أن الفتاة تعاني من الشيخوخة المبكرة، وأصيب بها حوالي 200 حالة فقط حول العالم، مضيفا أن من أبرز مظاهر مرض الشيخوخة المبكرة هو تجعد أو شيخوخة الجلد وتوقف النمو.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136060
منذ 27 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
متهور وتسبب على اثنين آخرين .. الله اعلم ايش حصل لهما من بلوى ..!!!
شيخين
طيب كلام حلو بس طلعوالتعميم الي من ادارة التعليم اومن الوزيراوالوكيل ولاالسالفة من المديرة اوحارس المدرسة احنا متابعين كل مواضيع التعليم ماسمعنا ولاقرينا اي...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شااء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. الكل منهما يحتاج توعية وتثقيف من اجل السلامه ..
Fatimah
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله على فراقه

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