بالفيديو.. مرض يحول فتاة عشرينية إلى امرأة في سن الـ 50

مانيلا (صدى):
أصيبت فتاة فلبينية تبلغ من العمر 16 عاما بمرض نادر تسبب في تغيير ملامحها وأصبحت تشبه امرأة في سن الـ50.
تفصيلا، تغييرت ملامح فتاة تدعى رايزيل كالاغو نتيجة إصابتها اضطراب وراثي نادر تسبب في تقدمها في السن بسرعة، وعاشت الفتاة هذه التغيرات في غضون عامين فقط.
وظهرت التجاعيد في وجه الفتاة وعنقها وذراعيها وبطنها ظهرت بعد أيام فقط من إصابتها بطفح جلدي على جسدها، بحسب موقع gma network.
وقال أخصائي الغدد الدكتور جيمس يونغ، أن الفتاة تعاني من الشيخوخة المبكرة، وأصيب بها حوالي 200 حالة فقط حول العالم، مضيفا أن من أبرز مظاهر مرض الشيخوخة المبكرة هو تجعد أو شيخوخة الجلد وتوقف النمو.