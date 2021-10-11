بالصور.. اعتقال نائب أبو بكر البغدادي في العراق

بغداد (صدى):
كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن اعتقال مشرف المال لتنظيم ”داعش“، نائب زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي.
وقال الكاظمي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إنه ”في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود“.
وأضاف أنه ”تم القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش، نائب المقبور أبو بكر البغدادي“.
ويذكر أن تنظيم ”داعش“ أطلق خلال الأسابيع الماضية، سلسلة هجمات مميتة على القوات العراقية، في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين وشمالي بغداد، وسط تحذيرات من قدرة التنظيم على تكرار سيناريو عام 2014،