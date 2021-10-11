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بالصور.. اعتقال نائب أبو بكر البغدادي في العراق

منذ 42 دقيقة
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بالصور.. اعتقال نائب أبو بكر البغدادي في العراق

بغداد (صدى):
كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن اعتقال مشرف المال لتنظيم ”داعش“، نائب زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي.

وقال الكاظمي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إنه ”في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود“.

وأضاف أنه ”تم القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش، نائب المقبور أبو بكر البغدادي“.

ويذكر أن تنظيم ”داعش“ أطلق خلال الأسابيع الماضية، سلسلة هجمات مميتة على القوات العراقية، في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين وشمالي بغداد، وسط تحذيرات من قدرة التنظيم على تكرار سيناريو عام 2014،

العراق
داعش
أبو بكر البغدادي
الكاظمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136050
منذ 12 دقيقة
ماهو بخير ولا شك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير ....... .. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ولا شك ..

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