خطورة استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن استخدام سماعات الرأس، لمدة طويلة، قد يسبب مشاكل في الأذن وقد تضر السمع.
وذكرت الدراسة أن الأذن تحتوي على سائل كبريتي شمعي يسمى "شمع الأذن"، يرطب جلد قناة الأذن الخارجية، ويعمل على حمايتها من التلوث والحشرات والبكتيريا ويمنع الماء من الدخول، حسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم".
ويسبب الاستخدام المطول لسماعات الأذن العديد من المشاكل مثل: تجمع شمع الأذن بحيث يصبح من الصعوبة إزالته وقد يحتاج لمساعدة طبيب، تتوقف الأذن عن تنظيف نفسها مما يسبب الالتهاب.
وتمنع تدفق الهواء مما يؤدي إلى الرطوبة بسبب التعرق الزائد، تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية، تسبب فقدان السمع بسبب ارتفاع الصوت وزيادة ضغطه في الأذن، تسبب التلوث بسبب عدم تنظيف السماعات بشكل دائم.