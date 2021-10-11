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خطورة استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة

منذ 38 دقيقة
1461
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خطورة استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن استخدام سماعات الرأس، لمدة طويلة، قد يسبب مشاكل في الأذن وقد تضر السمع.

وذكرت الدراسة أن الأذن تحتوي على سائل كبريتي شمعي يسمى "شمع الأذن"، يرطب جلد قناة الأذن الخارجية، ويعمل على حمايتها من التلوث والحشرات والبكتيريا ويمنع الماء من الدخول، حسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم".

ويسبب الاستخدام المطول لسماعات الأذن العديد من المشاكل مثل: تجمع شمع الأذن بحيث يصبح من الصعوبة إزالته وقد يحتاج لمساعدة طبيب، تتوقف الأذن عن تنظيف نفسها مما يسبب الالتهاب.

وتمنع تدفق الهواء مما يؤدي إلى الرطوبة بسبب التعرق الزائد، تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية، تسبب فقدان السمع بسبب ارتفاع الصوت وزيادة ضغطه في الأذن، تسبب التلوث بسبب عدم تنظيف السماعات بشكل دائم.

 

الأذن
سماعات الرأس
التعرق
سماعات
شمع الأذن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136050
منذ 9 دقائق
معلومات مفيده جداً ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير ....... .. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ولا شك ..

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