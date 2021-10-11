5.4 مليار ريال مكاسب لصندوق الاستثمارات مع بدء تداول سهم "أكوا باور"

الرياض (صدى):
سجل صندوق الاستثمارات العامة مكاسب بنحو 5.4 مليار ريال اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع إدراج شركة أكوا باور في سوق الأسهم المحلية، حيث ارتفع السهم بالحد الأعلى المسموح به 30 في المائة.
وكانت القيمة السوقية لشركة أكوا باور عند الاكتتاب تبلغ 40.9 مليار ريال، وفق سعر الطرح المحدد بـ 56 ريالا للسهم، وعدد أسهم 731.1 مليون سهم بعد الاكتتاب، وحصة الصندوق منها 44.16 في المائة (323 مليون سهم).
مع فتح السوق اليوم وخلال الساعة الأولى ارتفعت القيمة السوقية للشركة بنحو 12.3 مليار ريال لتصل إلى 53.2 مليار ريال، ليحقق بهذا الرقم الصندوق مكاسب سوقية 5.4 مليار ريال.