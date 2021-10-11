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5.4 مليار ريال مكاسب لصندوق الاستثمارات مع بدء تداول سهم "أكوا باور"

منذ ساعتين
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5.4 مليار ريال مكاسب لصندوق الاستثمارات مع بدء تداول سهم "أكوا باور"

الرياض (صدى):
سجل صندوق الاستثمارات العامة مكاسب بنحو 5.4 مليار ريال اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع إدراج شركة أكوا باور في سوق الأسهم المحلية، حيث ارتفع السهم بالحد الأعلى المسموح به 30 في المائة.

وكانت القيمة السوقية لشركة أكوا باور عند الاكتتاب تبلغ 40.9 مليار ريال، وفق سعر الطرح المحدد بـ 56 ريالا للسهم، وعدد أسهم 731.1 مليون سهم بعد الاكتتاب، وحصة الصندوق منها 44.16 في المائة (323 مليون سهم).

مع فتح السوق اليوم وخلال الساعة الأولى ارتفعت القيمة السوقية للشركة بنحو 12.3 مليار ريال لتصل إلى 53.2 مليار ريال، ليحقق بهذا الرقم الصندوق مكاسب سوقية 5.4 مليار ريال.

مكاسب
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات
الحد الأعلى
أكوا باور

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 261
منذ ساعة
نكسب مكاسب ومكاسبنا تقود إلى قرب القمه والوطن مكاسب لمن يكسبنا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
متهور وتسبب على اثنين آخرين .. الله اعلم ايش حصل لهما من بلوى ..!!!
شيخين
طيب كلام حلو بس طلعوالتعميم الي من ادارة التعليم اومن الوزيراوالوكيل ولاالسالفة من المديرة اوحارس المدرسة احنا متابعين كل مواضيع التعليم ماسمعنا ولاقرينا اي...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شااء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. الكل منهما يحتاج توعية وتثقيف من اجل السلامه ..
Fatimah
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله على فراقه

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