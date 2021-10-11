إنهاء معاناة شاب من تشوهات وريدية بالظهر في مكة

حسين العلي (صدى):
أنهى فريق طبي متكامل من الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكه المكرمة الصحي، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من آلام شديدة في منطقة الظهر عانى منها لمدة عشر سنوات.
واستقبلت المدينة الطبية الحالة للمريض وبعد إجراء كامل الفحوصات والتحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود تشوه وريدي كبير في منطقة عضلات الظهر المجاورة للفقرات، وبعد عرضة على أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية والتي تعذر معها إجراء تدخل جراحي تم تحويله على الفور إلى عيادة الأشعة التداخلية للتقييم والفحص والاستشارة.
واجتمع الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية وتقرر علاج المريض باستخدام تقنية التبريد (cryoablation) بقيادة الدكتورة نهى غزيز والدكتور أحمد السخاوي وفريق مميز من التخدير بقيادة الدكتور إبراهيم محمد والدكتورة سيدة نور والتمريض وأخصائيين الأشعة؛ حيث أن التقنيات المعتادة والتي تشمل حقن المواد المصلبة الأخرى قد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة في مثل هذه الحالات.
وبعد التدخل بتقنية التبريد تكلل الإجراء التداخلي بالنجاح؛ حيث تم متابعة المريض لفترات امتدت لستة أشهر وأظهرت الحالة استجابة كبيرة عقب الإجراء الطبي والذي يعد استخدامه الأول من نوعه لمثل هذه التشوهات الوريدية على مستوى المملكة.