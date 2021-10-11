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بالفيديو.. عبد الله السدحان يكشف أصعب مشهد في حياته 

منذ ساعة
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بالفيديو.. عبد الله السدحان يكشف أصعب مشهد في حياته 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان عبدالله السدحان، عن أصعب المشاهد التي قام بتمثيلها خلال مسيرته الفنية.

ونشر عبدالله السدحان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر مشهدًا قام بتمثيله في مسلسل "طاش ما طاش" ويشاركه فيه الفنان ناصر القصبي.

وظهر عبدالله السدحان في المشهد، أثناء تعرضه للسجن قبل تنفيذ حكم القصاص ضده؛ حيث كان مقيدًا بالسلاسل أسفل قدميه ويتم أخذه لتطبيق الحكم ليذهب ويصلي قبلها بينما علامات الخوف تبدو عليه.

وعلق السدحان على ذلك المشهد المؤثر قائلًا:"‏اللحظة هذي كم تعبت فيها، بس المشاعر جميلة"، فيما تفاعل الكثير من المتابعين معه مؤكدين على إعجابهم بأدائه التمثيلي.

ناصر القصبي
عبدالله السدحان
طاش ما طاش
التمثيل
مشاهد
فن ومشاهير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136060
منذ ساعة
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير .......

.. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136060
منذ 32 دقيقة
.... ليت بعض البشر المتهورين ....^^

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
متهور وتسبب على اثنين آخرين .. الله اعلم ايش حصل لهما من بلوى ..!!!
شيخين
طيب كلام حلو بس طلعوالتعميم الي من ادارة التعليم اومن الوزيراوالوكيل ولاالسالفة من المديرة اوحارس المدرسة احنا متابعين كل مواضيع التعليم ماسمعنا ولاقرينا اي...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شااء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. الكل منهما يحتاج توعية وتثقيف من اجل السلامه ..
Fatimah
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله على فراقه

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