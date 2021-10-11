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مريم حسين تنفي انتقادها روان بن حسين وسعد لمجرد: "اللي يبي يرقص يرقص"

منذ 7 ساعات
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مريم حسين تنفي انتقادها روان بن حسين وسعد لمجرد: "اللي يبي يرقص يرقص"

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت الفنانة مريم حسين الجدل، حقيقة انتقادها فيديو الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين، الذي يجمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد أثناء حفله في دبي، والذي أثار جدلا بسبب القبلات والأحضان.

وقالت مريم حسين عبر حسابها على "سناب شات" إنها استيقظت على الأخبار المتداولة حول تعليقها على فيديو روان بن حسين، مشيرة إلى أن حسابها الرسمي تعرض للاختراق وتم الاستيلاء عليه من قبل شخص آخر، وعلقت: "اللي يبي يرقص يرقص.. واللي يبي يبوس يبوس.. أنا مع الحرية الشّخصية.. ولكن أنا مع قانون الدولة".

وحول موضوع الرقص، أوضحت: "كل الناس ترقص بالعكس، وأنا عندي حالياً بروفا رقص، والسبب مفاجأة سأكشفها لكم.. أنا ما حرمت الرقص".مشيرة إلى أنها لن تخالف قانون الدولة برقصها، مؤكدة على فكرة أنها تحترم الرقص غير الخادش احتراماً لقانون دولة الإمارات.

وكان تعليق مريم حسين حول الجدل الذي أحدثته روان بن حسين مع سعد لمجرد، حيث توجهت له الفاشنيستا الكويتية، واحتضنته وقبّلا بعضهما، ثم تمايلا على الأغنية التي يؤديها، قبل أن يقوم لمجرد بتقبيل يدها.

مريم حسين
رقص
سعد لمجرد
روان بن حسين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54040
منذ ساعة
اوكي الرقص مفيد جدا

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أحدث التعليقات

دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
دكتر
لعنة الله عليهم خنازير انجاس المفروض تشدد الرقابة عليهم وفيه مطعم شعبي على مفرق اللواء الرابع بخميس مشيط اشك في اللحوم عنده
ابو عمار
حسبي الله عليهم
كلمات انسان
كيد أعداء الاسلام والحق عظيم ولكن كيد الله أعظم تحرر النساء والزج بهن في الاماكن العامة بهذا الشكل فتنة ومفسدة عظيمة لاحول ولاقوة الا...
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم شرشحوهم باالمشرحه ..

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