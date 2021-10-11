الأعراض الأولية لوجود حمل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تبدأ أعراض الحمل عادةً بالقيء أو الشعور بالغثيان في الصباح وعدم نزول الدورة الشهرية وبعض التقلبات المزاجية، فيما هناك بعض الأعراض التي قد تبدأ قبل موعد الدورة الشهرية.
وأوضح الأطباء، أنه من بين تلك الأعراض تورم الثديين والإحساس بألم فيهما، فضلًا عن الغثيان الصباحي الذي قد يُصيبك عادة ما يبدأ في أي وقت خلال النهار أو الليل، وكثرة التبول، والشعور بالإرهاق الذي يحتل مركزا متقدما بين أعراض الحمل المبكرة، وذلك بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون؛ ما يؤدي إلى شعورك بالنعاس.
وأشار الأطباء إلى وجود علامات تختلف من حامل إلى أخرى، منها الشعور بتقلصات مؤلمة أسفل البطن، تقلب المزاج، الانتفاخ، التحسس من روائح بعض الأطعمة، وتورُّم أغشية الأنف المخاطية وجفافها، ونزف الدم منها بسهولة وهذا قد يؤدي إلى انسداد الأنف أو سيلان السوائل منه، فيما تظهر علامات على الصدر في المنطقة المحيطة بالحلمة، حيث يصبح لونها أغمق وذلك في الأسبوع الأول من الحمل.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الشعور بألم في البطن والظهر، ظهور حبوب بيضاء صغيرة جدا، وكلما زاد عمر الحمل تكبر هذه العلامات قليلا، نزول إفرازات من منطقة الحلمة، وهي عبارة عن تهيئة الصدرين للرضاعة، وزيادة كمية الإفرازات من منطقة الرحم، وتكون مائلة للصُّفرة وقوامها كثيف، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل بسيط.