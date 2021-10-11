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بالفيديو.. صديقة ملكة كابلي تضعها في موقف محرج

منذ ساعة
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بالفيديو.. صديقة ملكة كابلي تضعها في موقف محرج

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، ملكة كابلي، وهي تستعرض موهبتها في الغناء، خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "سناب شات".

وتعرضت ملكة كابلي لموقف محرج من إحدى صديقاتها أثناء الغناء؛ حيث كانت داخل السيارة برفقة بعض صديقاتها، وهي تقوم بترديد بعض كلمات أغنية "ما عرفني" لنايف البدر.

ووضعتها إحدى صديقاتها في موقف محرج حينما أقدمت على خفض صوت الأغنية ليظهر صوت ملكة كابلي واضحاً، لكنها استكملت الغناء وقامت باستعراض موهبتها، قبل أن توجه حديثها إلى صديقاتها، قائلة: "مصرين اليوم تسمعوا صوتي" .

الغناء
ملكة كابلي
فن ومشاهير
الموضة والجمال

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 67
منذ ساعة
مسكينه فاهمه الحياه غلط
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 116
منذ 45 دقيقة
مين ملكة كابلي هذي كمان ..
وش وضع الدنيا يا جماعة .. فاطمة انصاري وملكة كابلي مين هذول يا بشر فهمونا هل هن اديبات هل هن طبيبات هل هن كاتبات ؟؟؟؟
يا صدى وش فيكم تركتم الثريا وتمسكتم بالثرى
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136051
منذ 43 دقيقة
ما اقول إلا تهاااااويل تهوووووووِّل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير ....... .. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ولا شك ..

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