بالفيديو.. صديقة ملكة كابلي تضعها في موقف محرج

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفاشينيستا وخبيرة التجميل، ملكة كابلي، وهي تستعرض موهبتها في الغناء، خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "سناب شات".
وتعرضت ملكة كابلي لموقف محرج من إحدى صديقاتها أثناء الغناء؛ حيث كانت داخل السيارة برفقة بعض صديقاتها، وهي تقوم بترديد بعض كلمات أغنية "ما عرفني" لنايف البدر.
ووضعتها إحدى صديقاتها في موقف محرج حينما أقدمت على خفض صوت الأغنية ليظهر صوت ملكة كابلي واضحاً، لكنها استكملت الغناء وقامت باستعراض موهبتها، قبل أن توجه حديثها إلى صديقاتها، قائلة: "مصرين اليوم تسمعوا صوتي" .