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علامات تدل على تلف ممتص الصدمات في السيارة

منذ ساعتين
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علامات تدل على تلف ممتص الصدمات في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء في عالم السيارات، علامات تدل على تلف ممتص الصدمات حييث يعد من ابرزها اختلال السيارة عند إجراء مناورات التخطي، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية.

ويؤثر بالسلب تلف هذا الجزء الهام على وظائف الأنظمة المساعدة الأخرى في السيارة، مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.

ومن علامات تلف ممتص الصدمات، زيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، وتآكل الإطارات بشكل سريع، تسرب الزيت أسفل السيارة، وصدور أصوات الطقطقة عند القيادة في طرقات غير مستوية

بالإضافة إلى انخفاض التصاق السيارة على الطريق مما يسبب تقليل ثبات السيارة عند المنعطفات، وزيادة مسافة الانحراف والكبح خاصة عند وجود انزلاق مائي

– اهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو

سيارات
ممتص الصدمات
نظام الكبح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136051
منذ ساعة
لا ليس باالضروره تسرب الزيت اسفل السياره ، لأنه قليل ولا يكون واضح بشكل جليّْ اذا كانت السياره واقفه على التراب وليس الأسفلت ، وإن كانت على الأسفلت فلربما صاحب السياره يحسبه من سيارة اخرى ..

.. لكن ينظر لباطن السياره وإذا المساعدي ( ممتص الصدمات ) ، بان عليه أثر الزيت المتسرب ، فهذا يعني تغييره ، ويُغيّر الآخر المقابل له ، سواءاً الخلفيات او الأماميات ، اي واحد يهرّب غير المقابل معه ,,

.. وباقي المعلومات الوارده صحيحه ومهمه جداً لسلامتك وسلامة سيارتك ، مشكوره اختنا أميره على الموضوع ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير ....... .. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ولا شك ..

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