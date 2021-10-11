علامات تدل على تلف ممتص الصدمات في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء في عالم السيارات، علامات تدل على تلف ممتص الصدمات حييث يعد من ابرزها اختلال السيارة عند إجراء مناورات التخطي، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية.
ويؤثر بالسلب تلف هذا الجزء الهام على وظائف الأنظمة المساعدة الأخرى في السيارة، مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.
ومن علامات تلف ممتص الصدمات، زيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، وتآكل الإطارات بشكل سريع، تسرب الزيت أسفل السيارة، وصدور أصوات الطقطقة عند القيادة في طرقات غير مستوية
بالإضافة إلى انخفاض التصاق السيارة على الطريق مما يسبب تقليل ثبات السيارة عند المنعطفات، وزيادة مسافة الانحراف والكبح خاصة عند وجود انزلاق مائي
– اهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو